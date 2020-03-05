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Спорт

05 марта, 20:06

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

утраты спорт

Фото: paralymp.ru

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров. Ему было 23 года. Об этом говорится на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о гибели члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Сергеевича Макарова", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ПКР отметили, что спортсмен всегда отличался своим упорством и стремлением к победе. Комитет выразил соболезнования родным и близким Макарова.

Александр Макаров родился 4 февраля 1997 года. На счету спортсмена серебряная и бронзовая медали первенства 2015 года, три серебряные медали и две бронзовые чемпионата Европы 2016 года. В 2019 году он стал трижды чемпионом мира в чемпионате Великобритании.

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