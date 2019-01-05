Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/ Светлана Боброва

Похороны народного артиста РФ Ивана Бортника 8 января пройдут на Троекуровском кладбище, а не на Котляковском, как планировалось прежде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Театра на Таганке Ирину Апексимову.

По ее словам, семья российского актера театра и кино думала, что у них есть место на Котляковском кладбище, а оказалось, что это не так. "Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.

О смерти 79-летнего артиста ранее сообщила его супруга Татьяна Борзых. Иван Бортник ушел из жизни 4 января. Предположительно, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Зрителям Бортник запомнился по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мама, не горюй", "Антикиллер", "Жила-была одна баба" и других. Не менее успешными признаны его работы в театральных постановках "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони" и "Борис Годунов".

