Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста РФ Ивана Бортника 8 января пройдут на Троекуровском кладбище, а не на Котляковском, как планировалось прежде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Театра на Таганке Ирину Апексимову.
По ее словам, семья российского актера театра и кино думала, что у них есть место на Котляковском кладбище, а оказалось, что это не так. "Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
О смерти 79-летнего артиста ранее сообщила его супруга Татьяна Борзых. Иван Бортник ушел из жизни 4 января. Предположительно, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Зрителям Бортник запомнился по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мама, не горюй", "Антикиллер", "Жила-была одна баба" и других. Не менее успешными признаны его работы в театральных постановках "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони" и "Борис Годунов".
На 80-м году жизни скончался народный артист РФ Иван Бортник
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