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14:42

Умер астрофизик Николай Кардашев

утраты наука

14:42

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Фото: Российская академия наук

Руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук, академик РАН Николай Кардашев скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Он известен как человек, предсказавший существование пульсаров. Кроме того, Кардашев руководил международным космическим проектом "Радиоастрон".

Николай Кардашев родился в 1932 году. Окончил астрономическое отделение МГУ, работал в Институте космических исследований.

В 90-х он перешел в ФИАН, где стал руководителем Астрокосмического центра. В те же годы Кардашева избрали действительным членом РАН.

Над проектом "Радиоастрон" он работал более 30 лет. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Целью исследований стали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и мегамазеры, квазары и межзвездные газовые облака.

Запуск радиотелескопа "Спектр-Р" состоялся 18 июля 2011 года с космодрома Байконур. Научная программа обсерватории, которая базировалась на идее Николая Кардашева по возможности интерферометрических наблюдений, стартовала в марте 2012 года. За 7,5 года функционирования на орбите космический аппарат показал отличную работу в качестве источника данных далеко за пределами первоначальной научной программы.

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утраты наука

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