Умер автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Композитор и поэт Владимир Бойко умер от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни. Ему было 60 лет. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное", – написал Разин.

Экс-солистка "Ласкового мая" Наталья Грозовская рассказала, что он долгое время плохо себя чувствовал. Скончался композитор в Воронеже, где в последнее время жил, передает ТАСС. По словам Грозовской, причиной смерти мог стать инсульт.

Бойко был музыкальным руководителем группы, для участников коллектива он написал порядка 25 песен, многие из которых стали шлягерами, включая известный хит "Гадкий утенок".

Композитор также был основателем групп "Белые Розы", "Бархатный сезон", "Стайер".

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году и просуществовала до 1992 года. С 2009 года музыканты возобновили свою творческую деятельность в обновленном составе.