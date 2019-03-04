Умер звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри

Актер Люк Перри, получивший широкую известность по роли Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ в понедельник, 4 марта.
По данным издания, актер умер в больнице Святого Иосифа в городе Бербанк. Перри был госпитализирован в прошлую среду после перенесенного обширного инсульта. У актера остались двое детей.
Люк Перри получил широкую известность благодаря роли Дилана МакКея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", выходивший на экраны с 1990 по 2000 годы.
Кроме того, он снимался в таких сериалах как "Тюрьма Оз", "Внезапная удача", "Следствие по делу" и многих других. Актер продолжал сниматься в подростковой драме "Ривердэйл" в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.
На прошлой неделе сообщалось, что создатели "Беверли-Хиллз, 90210" решили перезапустить сериал. В съемках будут участвовать Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иэн Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис. Перри должен был появиться в сериале в эпизодической роли.
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