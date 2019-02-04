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16:27

Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Калецкая

утраты

16:27

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Фото: http://nsnbrrussiaprotiv.blogspot.com

Драматург Татьяна Калецкая, написавшая сценарий к фильму "Ксения, любимая жена Федора", скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России ("Киносоюз").

"В жизни она была любимой женой Александра Гельмана. Была его музой и поводом для написания сперва пьес, а затем и стихов.<...> Саша, дорогой! От нас всех соболезнуем!", – говорится в сообщении.

Также пресс-служба "Киносоюза" опубликовала стихотворение Александра Гельмана, которое он посвятил своей супруге.

Татьяна Калецкая родилась 14 марта 1937 года. Она является автором сценариев к ряду фильмов, в том числе "Ксения, любимая жена Федора", "Дорога без конца", "Плывут моржи" и "Считайте меня взрослым".

утраты

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