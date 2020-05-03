Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике

Фото: сайт ВФЛА

Не стало заслуженного тренера СССР по легкой атлетике Геннадия Солодова. Он скончался в возрасте 85 лет.

"Ушел из жизни заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 1960, 1964 гг. Геннадий Степанович Солодов", – сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Уточняется, что церемония прощания с Геннадием Солодовым пройдет 4 мая в Чебоксарах.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход – невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики", – добавили в ВФЛА.

Среди воспитанников тренера наиболее известными стали серебряный призер чемпионата Европы 1983 года, двукратный чемпион СССР по спортивной ходьбе Евгений Евсюков, а также чемпион России 2014 года в ходьбе на 50 километров Александр Яргунькин.