Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

04:09

Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике

утраты спорт

Фото: сайт ВФЛА

Не стало заслуженного тренера СССР по легкой атлетике Геннадия Солодова. Он скончался в возрасте 85 лет.

"Ушел из жизни заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 1960, 1964 гг. Геннадий Степанович Солодов", – сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Уточняется, что церемония прощания с Геннадием Солодовым пройдет 4 мая в Чебоксарах.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход – невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики", – добавили в ВФЛА.

Среди воспитанников тренера наиболее известными стали серебряный призер чемпионата Европы 1983 года, двукратный чемпион СССР по спортивной ходьбе Евгений Евсюков, а также чемпион России 2014 года в ходьбе на 50 километров Александр Яргунькин.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать