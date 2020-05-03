Сценарист фильмов ужасов "Детские игры" про куклу Чаки покончил с собой

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Сценарист оригинального фильма ужасов про куклу Чаки "Детские игры", режиссер сиквела "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой. Известно, что ему было 63 года.

Коллега сценариста Дон Манчини оказался шокирован новостью о смерти Лафии.

"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки", – передает слова Дона Манчини издание Variety.

По словам Манчини, сценарист сотрудничал с ним и Томом Холландом при создании фильма ужасов "Детские игры". При этом именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и его знаменитую фразу – "Привет, я Чаки! Поиграем?".

Джон Лафия родился в 1957 году. Помимо фильма "Детские игры", он стал режиссером и сценаристом таких кинокартин, как "Голубая игуана", "Лучший друг человека", "Крысы" и других. Кроме того, Лафия писал сценарии для сериалов.

В 2019 году вышел его музыкальный альбом "Джон Лафия 1980–1985".