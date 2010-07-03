Скончался народный артист Украины Сергей Романюк

Народный артист Украины Сергей Романюк скончался на 66-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Точная причина смерти не уточняется. Известно, что перед своей кончиной Романюк боролся с длительной болезнью.

Актер долгие годы работал в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко.

Он снимался во многих фильмах, таких как "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя – 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара – 2".