Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов

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Умер чемпион Европы, четырехкратный чемпион России по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов. Ему было 45 лет. Об этом говорится на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"31 января на 46-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Европы-98, обладатель Кубка мира 1997 года Борис Амбарцумов", – говорится в сообщении.

Федерация спортивной борьбы приносит соболезнования родным и близким Бориса Амбарцумова. Причины смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Бывший главный тренер сборной России по борьбе Михаил Мамиашвили отреагировал на смерть Бориса Амбарцумова. Он рассказал, что младший брат спортсмена Камо поведал ему, что борец несколько дней назад проводил тренировки. На свое состояние спортсмен не жаловался, хотя кашель его беспокоил.

"Чувствовал себя нормально, немножко подкашливал. А оказалось – слишком запустил воспаление легких", – добавил Мамиашвили.

Заслуженный тренер СССР считает, смерть Амбарцумова является огромной потерей для спортивного мира, передает RT.

"Благодаря таким ребятам, как Мурат Карданов, нынешний главный тренер сборной Гоги Когуашвили, Амбарцумов, мы тогда (в тяжелые годы для сборной РФ. – Прим. ред.) не просто выстояли, но сохранили все победные традиции, заложенные великими поколениями борцов еще в советские времена", — сказал специалист.

Он добавил, что Амбарцумов пришел в команду еще юным и за непродолжительный срок смог многого достичь. Так, за его плечами выигранный Кубок мира, в 1988 году он стал чемпионом Европы. После завершения карьеры спортсмен работал тренером в Москве.