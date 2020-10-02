Скончался певец и звукорежиссер Александр Кальянов

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Скончался эстрадный певец, звукорежиссер и композитор Александр Кальянов. Ему было 73 года. Об этом сообщила на своей странице в Instagram певица Алла Пугачева.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное", – написала Пугачева.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области. После окончания Таганрогского радиотехнического института Александр работал инженером на Брянском заводе полупроводниковых приборов.

В 1978 году Кальянов устроился звукорежиссером во Дворец спорта Казани. Он выступал в составе группы "Шестеро молодых". В 1988 году он дебютировал как певец на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Старое кафе".

Многим артист также запомнился по композициям "За кордон", "Плохая примета", "Два по двести" и "Золотая аллея". Последними его работами стали песни "Любка-однолюбка" и "Улыбайтесь".