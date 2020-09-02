Умер экс-солист "Ласкового мая"

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Бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико скончался на 48-м году жизни. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте бывший участник коллектива Юрий Шатунов.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", – написал музыкант. Причина смерти Прико не уточняется.

"Ласковый май" – музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной коллектива стала песня "Белые розы", написанная основателем группы Сергеем Кузнецовым и исполненная солистом Юрием Шатуновым.