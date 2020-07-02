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Культура

18:02

Умер автор песни "От печали до радости" Борис Дубровин

утраты культура

Фото: соцсети

Умер советский поэт Борис Дубровин. Ему было 94 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Акима Салбиева.

Он рассказал, что Дубровин умер 25 июня в своей квартире после продолжительной болезни.

Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года в Москве. Во время войны он работал токарем на оборонном заводе, после чего ушел добровольцем в пехоту.

Дубровин принимал участие в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии, Германии. Ему были присвоены орден Отечественной войны II степени, медали "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".

Литературой впервые Дубровин заинтересовался в 1946 году. Уже спустя девять лет он выпустил свою собственную книгу под названием "На первом рубеже". Им были также написаны стихи "Окрыленные бойцы", "Тревожная группа", "Ветер мужества", "Дыхание границы" и другие.

Поэт многим также известен как композитор. Он писал песни для Юрия Антонова, Анны Герман, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и многих других. Дубровин также работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым и другими.

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