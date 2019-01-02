Скончался актер Владимир Дыховичный

Актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет.

Об этом в Facebook сообщила вдова режиссера и глава Международного фестиваля независимого кино 2morrow/Завтра Ольга Дыховичная. Причины смерти не уточняются.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. В 2014 он окончил ВГИК. Актер снялся в картинах "Лето" Кирилла Серебренникова и "Невидимки" Сергея Комарова, а также в сериале "Бессонница" Андрея Мармонтова.