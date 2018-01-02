Скончалась советская актриса Татьяна Майорова

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Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни на 77-м году жизни.

Как передает РИА Новости, артистка скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ).

Сообщается, что похороны Майоровой пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.

Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 года на Украине, где закончила театральный институт. После этого она работала в Севастопольском драматическом театре, а затем перешла в РДТЛ.