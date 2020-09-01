Скончался экс-омбудсмен Олег Миронов

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов умер на 82-м году жизни. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в своем аккаунте в Instagram.



Миронов окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского в 1963 году. Четыре года спустя он завершил аспирантуру в этом вузе. Впоследствии он долгие годы занимался преподавательской деятельностью в вузах Саратова.

Миронов опубликовал более 200 научных работ по проблемам конституционного права, теории государства и права и политологии. В 1999 году получил звание Заслуженного юриста Российской федерации.