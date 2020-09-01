Скончался экс-омбудсмен Олег Миронов

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова
Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов умер на 82-м году жизни. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в своем аккаунте в Instagram.
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Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов...Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств. ⠀ Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход — это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно... ⠀ Мои самые искренние соболезнования супруге Зое Алексеевне, сыну, родным и близким Олега Орестовича, всем, кто знал и любил его, членам правозащитного сообщества во всём мире. ⠀ Светлая память…
Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)
Миронов окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского в 1963 году. Четыре года спустя он завершил аспирантуру в этом вузе. Впоследствии он долгие годы занимался преподавательской деятельностью в вузах Саратова.
Миронов опубликовал более 200 научных работ по проблемам конституционного права, теории государства и права и политологии. В 1999 году получил звание Заслуженного юриста Российской федерации.
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