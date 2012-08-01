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Общество

01 августа 2012, 17:32

Скончался художник, восстанавливавший храм Христа Спасителя

утраты Российская академия художеств Ефрем Зверьков

Накануне, 31 июля, после тяжелой продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР Ефрем Зверьков, передает "Интерфакс".

В 1995 году Зверьков возглавил коллектив художников по воссозданию живописного убранства Храма Христа Спасителя в Москве, за что был удостоен Московской Патриархией ордена Святого Преподобного Сергия Радонежского.

Ефрем Иванович Зверьков родился 1 февраля 1921 года в селе Нестерово Тверской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1953 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

С 1954 года он работал в руководстве Московского Союза художников, Союзов художников РСФСР и СССР, Творческого Союза художников России, являлся членом Международного Совета музеев, государственного экспертно-консультативного совета по монументальному искусству при правительстве.

Ряд полотен Зверькова уже стали классикой и занимают достойное место в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и многих других картинных галерей.

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