Скончался художник, восстанавливавший храм Христа Спасителя

01 августа 2012, 17:32
Накануне, 31 июля, после тяжелой продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР Ефрем Зверьков, передает "Интерфакс".
В 1995 году Зверьков возглавил коллектив художников по воссозданию живописного убранства Храма Христа Спасителя в Москве, за что был удостоен Московской Патриархией ордена Святого Преподобного Сергия Радонежского.
Ефрем Иванович Зверьков родился 1 февраля 1921 года в селе Нестерово Тверской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1953 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова.
С 1954 года он работал в руководстве Московского Союза художников, Союзов художников РСФСР и СССР, Творческого Союза художников России, являлся членом Международного Совета музеев, государственного экспертно-консультативного совета по монументальному искусству при правительстве.
Ряд полотен Зверькова уже стали классикой и занимают достойное место в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и многих других картинных галерей.
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