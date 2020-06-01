Скончался известный художник Христо Явашев

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Умер американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев. Он был известен и наиболее успешен как творец в жанре лэнд-арт, передает ТАСС.

Сообщается, что он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

"Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке", - сообщила о его кончине супруга.

Христо Явашева называли "виртуозом обертки", в которую он умело упаковывал известные объекты. В числе наиболее известных работ автора - "Обернутый Рейхстаг" в Берлине, "Ворота" в Центральном парке Нью-Йорка, "Завешанная долина" в Колорадо.