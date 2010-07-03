Скончался конструктор систем залпового огня Николай Макаровец

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Разработчик систем залпового огня Николай Макаровец умер в Туле в возрасте 80 лет, сообщило правительство региона. Губернатор области Алексей Дюмин выразил соболезнования, назвав конструктора уникальным человеком и патриотом.

По его словам, он направлял "свои обширные знания, мастерство и трудолюбие" укрепление оборонного потенциала Отечества. При этом "неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника" помогли ему воспитать не одно поколение оружейников, отметил Дюмин.

Макаровец окончил Тульский механический институт, позже защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 года работал в научно-производственных объединениях "Алтай" и "СПЛАВ". Внес научный вклад в создание ракетных двигателей и систем залпового огня.

29 марта указом Владимира Путина за выдающиеся достижения в создании техники Макаровец был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

В ноябре 2018 года на 63 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов.