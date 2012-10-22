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22 октября 2012, 18:15

Оборона

Минобороны откажется от утилизации боеприпасов методом подрыва

С 2013 года Минобороны откажется от утилизации устаревших боеприпасов методом подрыва, сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Утилизацией боеприпасов займутся предприятия, с которыми министерство заключит контракты. В частности, речь идет о предприятиях "Самара-взрывотехнологии", "Уральский пиротехнический завод" и "Новосибирский патронный завод".

По словам Булгакова, сейчас на складах Минобороны находится 3 миллиона 600 тысяч тонн боеприпасов, из них 2 миллиона 160 тысяч тонн необходимо утилизировать.

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