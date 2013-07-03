Более 30 российских вузов получили аккредитацию

Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки выдала аккредитацию 33 российским вузам, среди которых 14 университетов, 8 академий и 11 институтов.

Кроме того, полную аккредитацию прошли 8 научных организаций, 1 учреждение дополнительного профессионального образования и 12 филиалов образовательных учреждений. Аккредитацию отдельных образовательных программ получили 40 университетов, 15 академий, 10 институтов, 2 научные организации и 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Аккредитация является подтверждением соответствия качества образования государственным стандартам.