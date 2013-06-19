19 июня 2013, 16:06Город
Серпуховский Вал отремонтируют к середине осени
Одну из самых старых улиц Москвы - Серпуховский Вал - в этом году ждет ремонт. В июле столичные власти определятся с подрядчиком, а все работы планируется завершить уже к 15 октября.
Победителю аукциона предстоит отремонтировать покрытия тротуаров из бетонной плитки и гранитный цоколь, очистить и покрасить старинное чугунное ограждение, привести в порядок декоративные тумбы и каменные колонны, установить новые фонари, а также благоустроить газоны и высадить новые кустарники и деревья. Максимальная цена контракта – 13,2 миллиона рублей, сообщает Объединенная редакция изданий мэра и правительства столицы.
Отметим, что улица Серпуховский Вал (ранее – Камер-коллежский Вал) являлась частью последнего ограждения Москвы - на ней располагались таможенные посты. Несмотря на то, что в 1754 году внутренние таможни старого города были отменены, заставы продолжали свою работу вплоть до середины XIX века. До сих пор на Серпуховском Валу можно заметить остатки элементов старинного ограждения.
