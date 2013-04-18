Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 10:48

Город

Молодежь юго-востока столицы отмоет памятники и "ветеранские дворики"

Молодежь юго-востока Москвы проведет 20 и 21 апреля массовую эколого-патриотическую акцию по уборке памятных мест и "ветеранских двориков". В округе будут организованы добровольческие группы, состоящие из жителей и молодых активистов, информирует пресс-служба префектуры ЮВАО.

"Целью каждой группы является уборка от мусора памятного места, "ветеранского дворика", специально отведенной территории сквера или парка, где находится памятный знак или монумент", - говорится в сообщении.

В мероприятиях также примут участие учреждения, осуществляющие шефство над памятными местами в каждом районе ЮВАО, и ветеранские организации.

