Москвичи устроили антирекламный рейд

Жители Москвы устроили антирекламный рейд

13 апреля жители Москвы устроили антирекламный рейд от станции метро "Братиславская" до станции "Марьино".

Активисты движения "Рассержанные горожане" недовольны тем, что мегаполис буквально пестрит рекламой – ее можно увидеть на асфальте, стенах и столбах. Они решили взять ситуацию в свои руки.

Несколько раз в месяц городане проходят по улицам и фиксируют места, где реклама размещена с нарушениями, либо мешает обзору. Список нарушений после акций направлят на портал "Наш город".