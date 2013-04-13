13 апреля 2013, 18:15Город
Москвичи устроили антирекламный рейд
13 апреля жители Москвы устроили антирекламный рейд от станции метро "Братиславская" до станции "Марьино".
Активисты движения "Рассержанные горожане" недовольны тем, что мегаполис буквально пестрит рекламой – ее можно увидеть на асфальте, стенах и столбах. Они решили взять ситуацию в свои руки.
Несколько раз в месяц городане проходят по улицам и фиксируют места, где реклама размещена с нарушениями, либо мешает обзору. Список нарушений после акций направлят на портал "Наш город".