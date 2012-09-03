В Москве установят интерактивные остановочные комплексы

Высокотехнологичные остановочные модули, которые вскоре должны появиться на улицах столицы, были представлены на выставке "Инфосити".

Они оснащены сенсорными экранами и интерактивными электронными панелями. Помимо прочего пассажиры смогут получить в них информацию о расписании, маршрутах, месте нахождения и времени прибытия транспорта, дорожной ситуации, городских новостях и услугах.

Новые комплексы будут оснащены и удобной системой навигации: с помощью интерактивных карт у москвичей появится возможность прокладывать маршруты движения и искать интересующие объекты городской инфраструктуры.

Также планируется размещать на остановках интерактивную рекламу, оперативное видеонаблюдение и "тревожные кнопки", а также устройства беспроводного доступа в Интернет и подзарядки мобильных устройств.

В Москве запланирована установка павильонов двух типов. В пределах Садового кольца, центральных магистралей и набережных города появятся многофункциональные комплексы с возможностью размещения интерактивной информации и рекламы. В спальных районах, на проспектах и шоссе за границами Третьего транспортного кольца будут размещены остановки с электронным блоком маршрутной информации и рекламной "бегущей строкой".

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, новые остановочные павильоны являются частью будущей интеллектуальной транспортной системы Москвы.

По словам руководителя ведомства Евгения Михайлова, прототипы остановочных комплексов и системы для управления контентом уже разработаны. В настоящее время ведется согласование дизайн-проекта и схемы подведения электричества. Первые 5-8 тестовых комплексов планируется установить на Садовом кольце до конца 2012 года.

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