На Большой Ордынке снова отключили фонари

Улица Большая Ордынка, которая находится неподалеку от Кремля, снова осталась без освещения. Поток машин прокладывает себе дорогу только при помощи фар, а пешеходы ориентируются по кремлевским звездам.

По словам местных жителей, подобная проблема с уличным освещением на Большой Ордынке возникает постоянно, сообщает телеканал "Москва 24".

Добавим, что за последние месяцы фонари на одной из самых старых улиц Москвы отключают уже в третий раз.