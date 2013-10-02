Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2013, 09:45

Город

На Большой Ордынке снова отключили фонари

Улица Большая Ордынка, которая находится неподалеку от Кремля, снова осталась без освещения. Поток машин прокладывает себе дорогу только при помощи фар, а пешеходы ориентируются по кремлевским звездам.

По словам местных жителей, подобная проблема с уличным освещением на Большой Ордынке возникает постоянно, сообщает телеканал "Москва 24".

Добавим, что за последние месяцы фонари на одной из самых старых улиц Москвы отключают уже в третий раз.

улицы уличные фонари Большая Ордынка уличное освещение

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика