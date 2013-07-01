Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 20:06

Город

Из-за скачек на Центральном ипподроме в САО перекроют улицы

На столичном ипподроме прошли скачки на Кубок президента России

В связи с проведением скачек на ипподроме, расположенном на Беговой, 22, на севере столицы перекроют несколько улиц.

Вечером 1 июля будет затруднено движение автомобильного и общественного транспорта по 1-му, 2-му Боткинским проездам, а также по Беговому проезду, улице Поликарпова и Беговой аллее.

Ограничения начнут действовать с 20.00 и до окончания мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую Госавтоинспекцию.

Добавим, что на Центральном московском ипподроме сегодня пройдут скачки на приз президента РФ.

