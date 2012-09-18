Баскетболисты Митино и Куркино стали сильнейшими в Москве

Баскетболисты Митино и Куркино стали сильнейшими на окружных соревнованиях по стритболу в Москве. Состязания проходили в рамках Спартакиад "Московский двор - спортивный двор" и "Спорт для всех".

Команды районов были поделены на две группы по четыре района в каждой. Турнир разыгрывался в рамках различных возрастных групп, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В турнире мальчиков и девочек 14-15 лет не было равных баскетболистам из Митино. В соревнованиях среди мальчиков команда из Митино заняла второе место, а в состязаниях среди девочек - первое.

Затем блеснуть мастерством вышли юноши и девушки 16-17 лет. Здесь также отличились любители стритбола из Митино, по совокупности видов программы Спартакиады "Московский двор - спортивный двор" занявшие первое место.

В Спартакиаде "Спорт для всех" первенствовали баскетболисты из Куркино, выигравшие состязания как в мужской части турнира, так и в женской.