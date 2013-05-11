Форма поиска по сайту

Новости

11 мая 2013, 12:45

Происшествия

На юго-востоке Москвы углали экскаватор за 4 миллиона рублей

Неизвестный угнал экскаватор стоимостю 4 миллиона рублей

В ночь на 11 мая неизвестный угнал экскаватор стоимостью 4 миллиона рублейй.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы. Преступник выскрыл машину и уехал на ней в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

угоны чп

