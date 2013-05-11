На юго-востоке Москвы углали экскаватор за 4 миллиона рублей

Мэр Москвы
Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы
17:28
В Общественном инфоцентре рассказали о ходе голосования в столице
политикагород
17:03
Путин и Собянин объявили об открытии 15 поликлиник после реконструкции
властьмэр Москвымедицинагород
16:31
Посол Аргентины Виейра заявил о прекращении "родильного туризма" из РФ
туризм
16:01
Москва стала крепким тылом для армии России в ходе СВО – Путин
властьполитика
16:00
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ижевска
транспортрегионы
15:59
В КНДР запретили слова "гамбургер", "караоке" и "мороженое" – СМИ
политиказа рубежом
15:38
Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
мэр Москвывластьтранспортметрогород
15:35
Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира
15:31
Концерты в честь участников СВО пройдут в День города
городкультура
15:26
мэр Москвывластьнаукагород
14:55
Собянин: четверть миллиона человек переедет по программе реновации в 2026 году в Москве
мэр Москвыгородреновация
14:50
Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России
политика
14:48
Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты
властьполитикагород
14:31
Дворы в Нагатинском Затоне благоустроили в рамках создания нового маршрута
город
14:10
ВС РФ нанесли удар из ОТРК "Искандер" по площадке запуска БПЛА ВСУ у Краматорска
13:52
Три человека пострадали после детонации БПЛА возле автобуса в Белгороде
происшествиярегионы
13:42
В столице стартовал осенний велофестиваль
спортгородфестивали
13:36
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
13:26
Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе
транспортгород
13:15
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии
происшествияДТП
13:12
Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня
13:00
Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти
судыпроисшествияполитиказа рубежом
12:42
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий
12:38
Правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного – СМИ
12:23
Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
обществопогодагород
11 мая 2013, 12:45
Неизвестный угнал экскаватор стоимостю 4 миллиона рублей
В ночь на 11 мая неизвестный угнал экскаватор стоимостью 4 миллиона рублейй.
Инцидент произошел на юго-востоке Москвы. Преступник выскрыл машину и уехал на ней в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
10 апреля – День братьев и сестер
Расскажем, как родителям предотвратить ссоры между детьми
Помощь в Москве при подозрении на аутизм у ребенка
Расскажем, как город помогает взрослым и детям, страдающим РАС
Великий пост в 2024 году
Традиции, ограничения и послабления – в нашем материале
Что делать при нехватке стажа для пенсии?
Эксперт дал несколько советов
Топ-5 дачных дел, которые важно успеть сделать в марте
Важно обезопасить дом от подтопления
Позаботиться о будущем урожае
О других советах – в нашем материале
Кто будет работать 8 Марта?
Эксперт объяснил, изменится ли из-за праздников зарплата
"Снег бесконечный!": кадры рекордной метели в Москве
В уборке города задействованы более 165 тысяч человек
Москвичам показали виды ночного города
АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок
Отправить