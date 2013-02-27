Полицейские задержали москвича, угнавшего иномарку в ЮАО

Правоохранители задержали на юге Москвы мужчину, которого подозревают в угоне и продаже автомобиля Mitsubishi стоимостью 270 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Накануне в полицию обратился оценщик крупного автосалона. Он пояснил, что 5 февраля под предлогом перегона иномарки неизвестный гражданин похитил автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Задержанным по подозрению в преступлении оказался 30-летний безработный москвич. Нарушитель рассказал, что продал машину, а полученные деньги потратил на собственные нужды.