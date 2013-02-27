Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2013, 17:48

Происшествия

Полицейские задержали москвича, угнавшего иномарку в ЮАО

Правоохранители задержали на юге Москвы мужчину, которого подозревают в угоне и продаже автомобиля Mitsubishi стоимостью 270 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Накануне в полицию обратился оценщик крупного автосалона. Он пояснил, что 5 февраля под предлогом перегона иномарки неизвестный гражданин похитил автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Задержанным по подозрению в преступлении оказался 30-летний безработный москвич. Нарушитель рассказал, что продал машину, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Сайты по теме


уголовные дела задержания иномарки угоны

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика