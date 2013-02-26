Стажер ограбил ломбард в Москве более чем на 230 тысяч рублей

Накануне столичные правоохранители задержали 26-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в ограблении ломбарда на улице Маросейка. Молодой человек, проходивший стажировку в должности товароведа, в первый же рабочий день украл деньги и ценности на сумму более 230 тысяч рублей.

После инцидента стажер на работе не появлялся. О случившемся полиции сообщил исполнительный директор ломбарда.

Правоохранители изъяли у задержанного молодого человека украденные ювелирные украшения, которые были возвращены их законному владельцу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.