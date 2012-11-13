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13 ноября 2012, 18:22

Происшествия

Экс-полицейский, руководивший борделями в Москве, осужден на три года

Суд приговорил бывшего оперуполномоченного к трем годам лишения свободы за создание в Москве сети борделей. С 2009 по 2011 годы лейтенант милиции Олег Малин вербовал женщин, контролировал их работу и заведовал финансовой составляющей своего "бизнеса".

Малину помогала знакомая из Украины, которая выполняла роль администратора, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Правоохранитель также заставлял заниматься проституцией женщин, с которыми ему приходилось иметь дело по долгу службы. В прошлом году он привел в бордель сожительницу задержанного им мужчины.

Добавим, что помощницу Малина приговорили к шести месяцам лишения свободы. Оба фигуранта дела будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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