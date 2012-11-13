Физик Данилов, освобожденный досрочно, выйдет на свободу через 10 дней

Физик Валентин Данилов, освобожденный условно-досрочно, еще десять дней проведет в исправительной колонии Красноярска, где отбывал наказание с октября прошлого года.

По словам официального представителя ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерины Броцман, ученый выйдет на свободу, если решение суда не будет обжаловано, сообщает РИА Новости.

Добавим, что Федеральный суд Советского района удовлетворил ходатайство об освобождении 13 ноября.

Уголовное дело в отношении физика возбудили в 2000 году. Его подозревали в государственной измене и передаче секретной информации Китаю. Три года спустя коллегия присяжных заседателей оправдала Данилова, но Верховный суд РФ признал это решение неправомерным. В 2004 году ученого снова арестовали и приговорили к 14 годам лишения свободы. Однако позже приговор смягчили до одного года.