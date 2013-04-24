Плановые учения МЧС обеспокоили жителей северо-востока Москвы

Жители района Свиблово обеспокоены появлением пожарных расчетов МЧС России на улицах Кольская и Вересковая.

"Много машин МЧС на Вересковой улице СВАО," - пишет читатель M24.ru Вячеслав.

Ответ Сетевого издания М24.ru

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сетевому изданию М24.ru сообщили, что в этом районе проходят плановые учения сотрудников пожарных бригад МЧС России.



Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.