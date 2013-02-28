Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2013, 22:37

Происшествия

Инвалид-колясочник застрелил жену и покончил с собой в Москве

Пожилой мужчина на западе Москвы застрелил жену, после чего покончил жизнь самоубийством.

В ходе расследования было установлено, что инвалид-колясочник выстрелил в свою жену из травматического оружия, в результате чего она скончалась. После этого мужчина покончил с собой.

Инцидент произошел по адресу: улица Лобачевского, 92, передает РИА Новости.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

убийство самоубийство чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика