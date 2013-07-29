Житель Подмосковья застрелил молодого человека за шум во дворе

В подмосковном Ногинске местный житель застрелил молодого человека за шум во дворе и скрылся.

ЧП произошло около 03.00 в понедельник на улице Жарова. Подозреваемый несколько раз делал замечание группе людей, распивавших алкоголь и слушавших магнитолу, однако никакой реакции не последовало. После очередного замечания мужчина вышел во двор и выстрелил в одного из дебоширов из охотничьего ружья.

В отношении стрелявшего заведено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция разыскивает подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета.