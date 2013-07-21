Застреливший водителя скутерист оказался его тестем

Скутерист, 18 июля застреливший водителя на севере Москвы, оказался его тестем.

"Задержан 63-летний тесть пострадавшего, который изобличен в преступлении. Мотивом нападения он назвал месть за плохое отношение мужчины к его дочери", - приводит "Интерфакс" слова представителя правоохранительных органов.

По его данным, женщина призналась отцу, что муж склоняет ее к сексуальным извращениям, после чего пенсионер решился пойти на преступление.

Напомним, убийство было совершено утром в четверг. Нападавший подъехал на скутере к автомобилю Volkswagen, несколько раз выстрелил в водителя из обреза и скрылся. Раненый мужчина скончался в больнице два часа спустя.