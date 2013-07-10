Задержан подозреваемый в жестокой расправе над бизнесменом

10 июля 2013, 10:41
Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе над подмосковным бизнесменом. Жертву забили насмерть монтировкой, после чего тело вывезли за город в багажнике автомобиля и сожгли.
Страшную находку сделали 12 июня этого года на берегу рек Рожайка и Пахра. Полицейские обнаружили сгоревший автомобиль Mercedes S 500 L, в багажнике которого были найдены фрагменты человеческого черепа и костей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба СК РФ.
В ходе расследования дела правоохранителям удалось установить личность убитого - им оказался 50-летний мужчина, который занимался продажей мяса.
В убийстве заподозрили 37-летнего уроженца Армении, который занимал пост гендиректора коммерческой компании, занимающейся продажей продуктов из рыбы. Он был задержан полицейскими.
По версии следствия, убийство было совершено в офисе предпринимателя в ходе словесного конфликта. Убитый был кредитором бизнесмена из Армении и никак не мог получить с него денежный долг.
В ходе потасовки уроженец Армении нанес своему кредитору несколько ударов монтировкой. Мужчина скончался на месте, после чего подозреваемый вывез тело убитого в багажнике машины на берег реки и сжег автомобиль.
Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте задержанного.
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