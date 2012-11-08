Юристу, устроившему бойню в Москве, предъявили обвинение

Сегодня Бабушкинский суд выберет меру пресечения Дмитрию Виноградову

Бабушкинский районный суд предъявил Дмитрию Виноградову обвинение по статье "Убийство двух и более человек". Юрист согласился с вердиктом судьи.

Ранее Виноградов раскаялся в содеянном, но заявил, что "не видел другого выхода". Также он подчеркнул, что хотел покончить жизнь самоубийством, но ему не дали этого сделать.

Рассматривается ходатайство прокурора и следователя об аресте Виноградова.

Адвокат юриста Алексей Кузюкин заявил, что уверен в невменяемости своего подзащитного, а также указал на то, что Дмитрий Виноградов признает свою вину и готов сотрудничать со следствием.

Напомним, 7 ноября около 10:00 на Чермянской улице столицы тридцатилетний юрист фармацевтической компании "Ригла" открыл стрельбу по людям из двух карабинов. Пятеро погибли на месте, еще двое человек были госпитализированы. 8 ноября в больнице скончалась шестая жертва юриста. Перед тем, как пойти "на дело", Виноградов разместил в социальной сети манифест, где признался в ненависти к человечеству. По другой версии, на преступление его толкнула неразделенная любовь к сотруднице компании. По некоторым данным, перед убийством Виноградов пять дней находился в запое. Следствие планирует назначить преступнику психологическую экспертизу.

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