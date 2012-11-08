Подмосковная полиция предотвратила заказное убийство

Подмосковным полицейским удалось предотвратить готовящееся заказное убийство и задержать организатора преступления. Житель Можайска "заказал" своего знакомого, приревновав его к своей жене.

По версии следствия, в октябре 2012 года житель Можайска решил организовать убийство своего 47-летнего знакомого. Подозреваемый приревновал его к своей супруге. Сам совершить убийство он не отважился и стал искать исполнителя убийства, о чем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Все последующие встречи мужчины с предполагаемым исполнителем преступления проходили под наблюдением сотрудников полиции.

В качестве аванса заказчик передал исполнителю 50 тысяч рублей, а после того, как якобы "убийца" предоставил фотографии с изображением инсценировки убийства - 140 тысяч. В момент передачи денег мужчина был задержан оперативниками.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "подстрекательство и пособничество приготовления к убийству по найму". Ведется расследование. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о назначении подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ссылки по теме Следственный комитет РФ

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