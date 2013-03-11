Форма поиска по сайту

11 марта 2013, 14:42

Культура

В творческих мастерских "Винзавода" пройдет празднование Масленицы

Фото: winzavod.tvorchmaster.ru

16 и 17 марта в творческих мастерских "Винзавода" и Flacon будут праздновать Масленицу. Мероприятие организовано для детей от 6 до 11 лет.

Ребята смогут ощутить праздничную атмосферу русского праздника. Они не только сконструируют картонный замок и доспехи, но и примут участие в сражении весны с зимой и освободят Солнце.

Также дети смогут расписать деревянные тарелки, поиграть в разнообразные игры и, конечно же, повеселятся на улице, сжигая чучело Масленицы. После чего пройдет праздничное чаепитие с блинами.

Масленица на "Винзаводе" будет проходить с 14:00 до 17:00, стоимость билета - 1300 рублей.

