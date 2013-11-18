В Москве пройдет турнир по дзюдо и самбо памяти Владимира Панкратова

В Москве пройдет VI Открытый турнир по дзюдо среди детей и самбо среди взрослых, посвященный памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Панкратова и погибших сотрудников спецподразделений силовых структур.

В соревнованиях по дзюдо примут участие более 120 детей от 8 до 14 лет, а также около 100 спортсменов от 17 и старше в турнире по самбо.

На торжественном открытии турнира пройдут показательные выступления по фехтованию, айкидо, боксу, карате, тхэквондо и рукопашному бою, сообщают в "Военно-спортивном патриотическом клубе "Александр Невский".

Особыми гостями соревнований станут учащиеся кадетских и общеобразовательных школ, колледжей, воспитанники детских домов и школ-интернатов Москвы. Они смогут побывать на организованной в рамках соревнования выставке оружия, обмундирования сотрудников спецподразделений, пообщаться с Героями Советского союза, России, спортсменами, а также с сотрудниками и ветеранами силовых ведомств.

Турнир состоится 24 ноября в 12.00 в Легкоатлетическом манеже ЦСКА.