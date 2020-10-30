Телеканал "Моя планета" запустит программу "Россия вне зоны доступа"

Фото: кадр из проекта "Россия вне зоны доступа"
На телеканале "Моя Планета" в среду, 4 ноября, состоится премьера проекта "Россия вне зоны доступа". Вместе с ведущим – блогером и путешественником Михаилом Ронкаиненом – зрители отправятся в удивительные места, тщательно скрытые природой от толп туристов и посторонних глаз.
В первом выпуске ведущий отправится на ледник Караугом и остров Маячный. Уже в воскресенье, 8 ноября, выйдет новый выпуск программы, посвященный путешествию в Вепсский лес, а 15 ноября Ронкаинен отправится на озеро Смердячье.
"Главная фишка проекта "Россия вне зоны доступа" в том, что мы добираемся в те места, куда никто до нас не добирался, по крайней мере, для видео, и показываем то, что никто не показывал. Для меня этот проект не меньшее открытие, чем для всего телеэфира, для всей России и для всех, кто будет его смотреть", – рассказал ведущий проекта "Россия вне зоны доступа".
Михаил Ронкаинен посетил около 120 стран и объехал больше половины планеты. Но эту осень он посвятит путешествиям по загадочным и труднодоступным местам нашей родины. Отправиться в дорогу за новыми впечатлениями могут и зрители телеканала "Моя Планета" – вместе с Михаилом они увидят мир таким, какой он есть на самом деле.
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