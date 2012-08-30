Банкротство туроператора "Эль-Вояж" испортило отдых россиянам

Туроператор "Эль-Вояж" приостановил деятельность из-за финансовых проблем. Трудности компании испортят отдых примерно 500 россиянам, которые находятся в Египте и только туда собираются.
В частности, не будет выполнен вылет рейсов по маршруту Москва – Хургада – Москва, запланированный на 30 августа. В Хургаду должен был вылететь 91 турист. Также не смогут вылететь в Египет 84 туриста 6 сентября и около 40 туристов 13 и 20 сентября. Все они предупреждены о срыве туров, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Больше всех пострадали туристы, оставшиеся в Египте. Билеты 221 туристу оплачены только в одну сторону. Принимающая сторона объявила им, что вылет переносится на 3 сентября, при этом не сообщив, кто будет оплачивать их пребывание в стране. 30 августа туристам сказали, что задолженность оператора будет взыскана с них.
Если туристы в Египте будут оплачивать услуги отелей или авиабилетов дополнительно, им необходимо получать подтверждающие документы, подчеркивается на сайте. А туристы, не воспользовавшиеся туром, имеют право обращаться за компенсацией в страховую компанию "АльфаСтрахование", в которой туроператор имеет гарантию.
"Туры реализовывались через сайты продажи купонов на различные услуги, в том числе и туристические: "Купон", "Биглион", On-lain tours. Эти компании своевременно не перечислили средства, полученные от реализации путевок, - их задолженность составила три миллиона рублей", – рассказал генеральный директор компании "Эль-Вояж" Андрей Огнев.
Компания намерена перевести часть средств за наземное обслуживание, но пока принимающая сторона не рассматривает компромиссные варианты. В настоящее время ведутся переговоры с банками о получении кредитов, отметил Огнев. Кроме того, Ассоциация туроператоров России взаимодействует с авиаброкером и страховой компанией, разрабатывая возможные варианты вывоза россиян из Египта.
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