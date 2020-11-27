Финал премии World Travel Awards. Прямой эфир

Фото: Москва 24

В Москве объявляют лауреатов премии World Travel Awards. Церемонию ведут Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.

В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее туристическое направление. Город", "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно премия вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорами, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.