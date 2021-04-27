Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Программу возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая, сообщил замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.
"Мы готовим к запуску программу, заключающуюся в возврате части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. Включение стационарных лагерей по всей стране будет запущено в программу и окажет совокупный дополнительный эффект, так как это будет способствовать укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации", – приводит его слова "Интерфакс".
Он подчеркнул, что программа будет действовать с использованием механизма национальной платежной системы "Мир". По словам замглавы Ростуризма, родители смогут получить кешбэк в размере 50% от стоимости продукта, купленного за безналичный расчет.
Ранее Роспотребнадзор разрешил организацию межрегионального отдыха детей в 2021 году, повысив допустимый уровень заполняемости лагерей до 75%. Ведомство уже направило в российские регионы методические рекомендации по организации детского отдыха в условиях распространения COVID-19. Кроме того, соответствующие рекомендации были подготовлены и направлены в регионы Минтранспортом и Минпросвещения.
Владимир Путин выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь. Он отметил, что детский отдых должен стать максимально доступным.
Родителям рассказали, как вернуть кешбэк за детский отдых
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