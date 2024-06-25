Пенсионеры из Китая проехали 8 тысяч километров, чтобы увидеть Москву

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Супружеская пара пенсионеров из КНР проехала на своем автодоме более 8 000 километров, чтобы посмотреть Красную площадь. Об этом пишет ТАСС.

Рано утром 25 июня пенсионеры, приехавшие в столицу из города Куньмин, остановились на Тверском бульваре. За рулем был 74-летний Лю Чи Сан, а рядом – его 71-летняя жена.

Супруги на родном языке обратились к представителю СМИ с просьбой указать дорогу до Красной площади, а затем ушли на девятичасовую прогулку.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказывала, что в первом квартале 2024 года Москву с туристической целью посетили полмиллиона жителей дальнего зарубежья, что более чем на 40% больше показателя предыдущего года. Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам.

