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Туризм

24 сентября, 19:15

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию – генконсульство РФ

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральное консульство России в Анталье сообщило о том, что российским туристам стали чаще отказывать во въезде при пересечении границы с Турцией из-за истекающего срока действия загранпаспорта.

"Согласно закону, с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта российского гражданина должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию", – приводит Агентство "Москва" сообщения генконсульства.

Там также напомнили, что проверять сроки действия документов лучше перед поездкой за рубеж, а при необходимости нужно оформить новые.

Ранее в Турции зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Власти страны приняли решение ужесточить противовирусные меры. В общественных местах по всей стране можно находиться только в масках. Это касается даже городских пляжей. Ночные концерты и дискотеки под запретом.

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