Все покупатели пакетных туров "Натали Турс" вернулись домой

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В Ростуризме заявили, что все покупатели пакетных туров "Натали Турс" вернулись в Россию. Об этом заявил советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, сообщает РИА Новости.

По его словам, за рубежом еще остаются россияне, которые купили в турфирме только билеты на регулярные авиарейсы.

Горин добавил, что на 30 июня за пределами России у "Натали Турс" находилось 3592 туриста. По данным на 17 июля их количество снизилось до 169 человек. Пока вопрос компенсаций туристам, которые так и не улетели отдыхать по турам фирмы, не решен.

Все клиенты "Натали Турс" вернулись в Россию

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что в результате "естественного отбора" с 2014 года с российского рынка ушли более тысячи компаний-туроператоров. В конце июня закрылся туроператор "Матрешка-Тур". С 30 июня прекратила чартеные рейсы структура крупного туроператора "Натали турс" – компания "Панорама тур". Со 2 июля приостановил чартерные программы в Болгарию и Черногорию туроператор "Аврора-БГ". 3 июля закрылся туроператор DSBW-Tours.