Все покупатели пакетных туров "Натали Турс" вернулись домой

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В Ростуризме заявили, что все покупатели пакетных туров "Натали Турс" вернулись в Россию. Об этом заявил советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, сообщает РИА Новости.
По его словам, за рубежом еще остаются россияне, которые купили в турфирме только билеты на регулярные авиарейсы.
Горин добавил, что на 30 июня за пределами России у "Натали Турс" находилось 3592 туриста. По данным на 17 июля их количество снизилось до 169 человек. Пока вопрос компенсаций туристам, которые так и не улетели отдыхать по турам фирмы, не решен.
Все клиенты "Натали Турс" вернулись в Россию
Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что в результате "естественного отбора" с 2014 года с российского рынка ушли более тысячи компаний-туроператоров. В конце июня закрылся туроператор "Матрешка-Тур". С 30 июня прекратила чартеные рейсы структура крупного туроператора "Натали турс" – компания "Панорама тур". Со 2 июля приостановил чартерные программы в Болгарию и Черногорию туроператор "Аврора-БГ". 3 июля закрылся туроператор DSBW-Tours.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: