Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:13

События

Москва 24: представители власти расскажут о туризме в России и новых курортах

Фото: 123RF/voldemar992

23 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в регионах России.

О популярных туристических направлениях текущего года и новых морских курортах расскажут:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
  • президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
  • заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель;
  • министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков;
  • министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак;
  • председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

туризмпресс-конференция

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика