Москва 24: представители власти расскажут о туризме в России и новых курортах

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23 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в регионах России.

О популярных туристических направлениях текущего года и новых морских курортах расскажут:



первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;

президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;

председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;

заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель;

министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков;

министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак;

председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.