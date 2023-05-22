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Москва 24: представители власти расскажут о туризме в России и новых курортах
Фото: 123RF/voldemar992
23 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в регионах России.
О популярных туристических направлениях текущего года и новых морских курортах расскажут:
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
- председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
- заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель;
- министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков;
- министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак;
- председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.